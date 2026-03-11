Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

WNI Meninggal Seusai Melompat di Danau Malaysia, Staf KBRI Sempat Berupaya Menolong

Rabu, 11 Maret 2026 – 09:20 WIB
Gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia. (kbrikualalumpur.org)

jpnn.com - JAKARTA - Seorang tunawisma warga negara Indonesia (WNI) meninggal dunia seusai melompat ke danau di Selangor, Malaysia. Staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia, sempat terjun melakukan upaya penyelamatan.

KBRI Kuala Lumpur pada Rabu (11/3) memaparkan kronologi insiden di kawasan Lake Valley Bandar Tun Hussein Onn di Selangor serta upaya penyelamatan yang dilakukan staf kedutaan tersebut.

Pada 9 Maret 2026, KBRI KL menerima laporan warga setempat tentang seorang tunawisma yang diduga WNI dan telah beberapa hari berada di fasilitas umum area tersebut.

Menindaklanjuti laporan itu, pada 9 Maret 2026 pukul 15.30 WIB, staf KBRI KL bergerak menuju lokasi untuk berbicara dan menawarkan kesediaan tinggal di Tempat Singgah Sementara (TSS) KBRI KL.

"Setibanya di lokasi, staf KBRI KL tidak langsung menemukan yang bersangkutan karena yang bersangkutan telah meninggalkan lokasi dan diketahui bergerak menuju arah danau," tulis keterangan KBRI KL.

Selanjutnya, WNI tersebut kedapatan melompat ke dalam Danau Lake Valley Bandar Tun Hussein ONN.

Melihat kejadian tersebut, staf KBRI KL berupaya melakukan tindakan penyelamatan secara heroik dengan ikut melompat ke dalam danau untuk menyelamatkan WNI tersebut.

Namun, karena kondisi medan yang sulit serta keterbatasan dalam menjangkau korban, proses penyelamatan tidak berhasil dan keberadaan WNI tersebut tidak terdeteksi. Kejadian tersebut disaksikan juga oleh warga setempat.

Sumber ANTARA

