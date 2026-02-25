Close Banner Apps JPNN.com
Dahlan Iskan

WNI WNI

Oleh: Dahlan Iskan

Rabu, 25 Februari 2026 – 08:22 WIB
WNI WNI
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Saya yakin Dwi Sasetyaningtyas tetap cinta Indonesia –setidaknya dalam hati kecilnya. Bahkan, sikapnya yang seperti merendahkan Indonesia itu bisa jadi justru saking cintanya pada tanah kelahirannya.

Saya setuju dengan Anda: Dwi hanya kenes. Ingin top. Juga hanya karena ingin membanggakan anaknya: diterima jadi warga negara maju, Inggris. Dia terlalu bangga kepada anak. Mayoritas kita begitu. Ngaku saja.

Dwi Sasetyaningtyas.--LinkedIn Dwi Sasetyaningtyas

Baca Juga:

Saya sendiri mengakui itu. Termasuk bangga kepada menantu yang pilih naik sepeda 1.500 km demi sayang suami. Juga kepada cucu. Pun yang masih SMP, apalagi ketika dia menjadi juara debat internasional di Amerika.

Ada orang tua bahkan yang sampai mengorbitkan anaknya jadi wapres.

Sikap saya soal Mbak Dwi seperti itu. Kebanggaan yang berlebih-lebih. Ingin pamer seperti yang dilakukan istri pejabat yang pamer tas Hermes mereka.

Baca Juga:

Mungkin Mbak Dwi tidak punya Hermes. Atau belum pernah naik sepeda 1.500 km. Tetapi setiap orang wajib punya kebanggaan.

Mungkin sudah begitu lama perjuangan ingin menjadi warga Inggris itu. Maka begitu umur si anak 18 tahun ia boleh memilih: mau jadi WNI atau WNI –yang belakang singkatan Warga Negara Inggris.



TAGS   Dahlan Iskan  WNI WNI  Dwi Sasetyaningtyas  Warga Negara Inggris  purbaya  Inggris  beasiswa LPDP  Prabowo  Disway  Disway hari ini 
