JPNN.com - Entertainment - Musik

Wolf Alice Segera Konser untuk Pertama Kali di Jakarta

Rabu, 26 November 2025 – 07:17 WIB
Wolf Alice saat tampil dalam Laneway Festival '18 di Singapura pada 27 Januari 2018. Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Band rock alternatif asal Inggris, Wolf Alice dipastikan akan menggelar konser di Jakarta, tepatnya di Bengkel Space pada 13 Januari 2025.

Konser tersebut merupakan bagian dari tur dunia yang sedang dijalani oleh Wolf Alice.

Diselenggarakan oleh Collective Minds, konser itu menandai penampilan pertama Wolf Alice di Jakarta sehingga memberikan kesempatan bagi penggemar di seluruh penjuru Asia untuk menyaksikan secara langsung babak baru dari salah satu grup rock modern paling dinamis dan berpengaruh di Inggris.

Baca Juga:

Dipimpin oleh vokalis dan gitaris Ellie Rowsell, serta diisi oleh gitaris Joff Oddie, bassis Theo Ellis, dan drummer Joel Amey, Wolf Alice terus berupaya memberikan makna baru bagi sebuah genre musik rock kontemporer, meraih penghargaan besar yang mencerminkan luasnya kreativitas dan dampak budaya.

Wolf Alice pertama kali menarik perhatian internasional dengan single debut Moaning Lisa Smile, yang meraih nominasi Grammy untuk Kategori Penampilan Rock Terbaik.

Memanfaatkan momentum tersebut, album studio kedua Wolf Alice, Visions of a Life, meraih penghargaan bergengsi Mercury Music Prize, sementara album ketiga, Blue Weekend, debut di posisi No. 1 di Inggris dan mengantarkan ke Brit Award hingga meraih penghargaan untuk Kategori Grup Inggris Terbaik.

Baca Juga:

Prestasi tersebut menandai evolusi Wolf Alice yang luar biasa, menyoroti pendekatan berani mereka dalam penulisan lagu dan tekad tidak tergoyahkan untuk terus mengembangkan karya.

Album terbaru Wolf Alice, The Clearing, yang dirilis tahun ini di bawah label global Sony Music, hadir pada momen kejernihan artistik yang mengangkat band ke tingkat kreativitas baru.

