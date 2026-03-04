Wolves vs Liverpool: The Reds Takluk 1-2, Tertahan di Posisi 5 Klasemen

jpnn.com - JAKARTA - Laga Wolves vs Liverpool pada pekan ke-29 Liga Inggris di Stadion Molineux, Wolverhampton, Selasa malam waktu setempat berakhir dengan kekalahan The Reds 1-2.

Catatan Premier League, Liverpool pada pertandingan ini sempat menyamakan kedudukan melalui Mohamed Salah, namun Wolves berhasil mengemas kemenangan berkat gol Rodrigo Gomes dan Andre Trindade.

Kekalahan ini membuat Liverpool masih tertahan di posisi kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 48 poin dari 29 pertandingan, terpaut tiga angka dari empat besar.

Di sisi lain, kemenangan masih belum mengangkat tempat Wolves yang tertahan di posisi juru kunci klasemen sementara Liga Inggris dengan 16 poin dari 30 laga, berjarak 11 angka dari zona aman.

Liverpool sebenarnya mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu melalui tendangan Cody Gakpo yang dapat diselamatkan kiper Wolves Jose Sa.

Selanjutnya, giliran Jeremie Frimpong yang menciptakan peluang untuk Liverpool, namun tembakannya masih melambung di atas mistar gawang Wolves.

The Reds kembali menciptakan peluang, kali ini giliran Dominik Szoboszlai dari luar kotak penalti, namun Jose Sa berhasil melakukan penyelamatan.

Liverpool terus menggempur lini pertahanan Wolves pada sisa waktu babak pertama, akan tetapi hingga turun minum, skor imbang tanpa gol tetap bertahan.