WOM Finance Ajak Konsumen Berpartisipasi dalam Program Undian WOMBASTIS

jpnn.com, JAKARTA - WOM Finance kembali menghadirkan program undian berhadiah WOMBASTIS “Membuka Harapan” 2025 untuk para konsumennya.

Program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat branding sekaligus menjalin kedekatan yang lebih erat dengan pelanggan setia.

Melalui WOMBASTIS, WOM Finance terus berupaya memberikan pelayanan terbaik serta menghadirkan pengalaman yang bernilai bagi seluruh konsumen.

“Harapannya, program ini dapat terus memperkuat hubungan baik dengan pelanggan, sehingga konsumen semakin menunjukkan loyalitasnya untuk terus menjadi bagian dari keluarga besar WOM Finance. WOM Finance percaya bahwa hubungan yang terjalin baik antara perusahaan dan pelanggan merupakan fondasi penting dalam menciptakan pertumbuhan berkelanjutan,” kata Direktur Marketing WOM Finance Wibowo.

Periode program dan syarat peserta program WOMBASTIS “Membuka Harapan” 2025 berlangsung selama 11 bulan, mulai 1 Juli 2025 hingga 31 Mei 2026. Pengundian hadiah akan dilakukan pada Juni 2026.

Program ini terbuka bagi seluruh konsumen WOM Finance yang mengajukan pembiayaan selama periode tersebut, baik pelanggan baru maupun yang melakukan pembiayaan kembali, dengan catatan memiliki status pembayaran lancar.

Untuk dapat mengikuti undian, peserta wajib memastikan bahwa data dan kontrak pembiayaan telah terverifikasi melalui aplikasi KAWAN milik WOM Finance sebelum penarikan data peserta dilakukan pada Juni 2026.

"Bagi konsumen yang sudah mengajukan pembiayaan sejak 1 Juli 2025, pastikan kontrak Anda telah diverifikasi di aplikasi KAWAN agar tetap berkesempatan mengikuti program undian WOMBASTIS," ujarnya.