Wonderful Nusantara Rayakan 80 Tahun Indonesia Merdeka di Lippo Malls
jpnn.com, JAKARTA - Menyambut dan memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Lippo Malls Indonesia (LMI) mengajak seluruh masyarakat merayakan momen bersejarah ini melalui rangkaian acara bertema “Wonderful Nusantara”.
Sepanjang Agustus 2025, pengunjung akan dimanjakan dengan kekayaan budaya tanah air, mulai dari kuliner khas, warisan busana, pertunjukan seni dan tarian daerah, hingga lomba rakyat yang sarat makna kebersamaan.
Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, seluruh mal di bawah naungan LMI menghadirkan pengalaman unik yang berbeda di setiap lokasi.
Masyarakat dapat memilih untuk menjelajahi cita rasa kuliner autentik, menyaksikan pagelaran budaya, atau berpartisipasi dalam permainan tradisional yang penuh nostalgia.
Festival Kuliner Nusantara
Rangkaian kegiatan ini menghadirkan beragam hidangan khas Nusantara dari berbagai daerah, mulai dari makanan tradisional hingga kreasi modern yang disajikan dalam satu lokasi.
Melalui festival ini, pengunjung dapat menikmati cita rasa autentik Nusantara, mengenal cerita di balik setiap kuliner, dan merasakan kekayaan budaya Indonesia lewat pengalaman rasa yang tercipta pada setiap sajian.
Wonderful Kuliner Nusantara dapat dijumpai pengunjung di Lippo Mall Puri, Gajah Mada Plaza, Cibubur Junction, Tamini Square, Maxxbox Lippo Village, Sun Plaza, Palembang Icon, Malang Town Square, Lippo Plaza Batu, dan Lippo Plaza Jember.