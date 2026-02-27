Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Wonderians Resmi Hadir di Sociolla 11th Anniversary Bazaar, Banyak Promo hingga 90%

Jumat, 27 Februari 2026 – 19:00 WIB
Wonderians Resmi Hadir di Sociolla 11th Anniversary Bazaar, Banyak Promo hingga 90% - JPNN.COM
Sociolla kembali menghadirkan Sociolla 11th Anniversary Bazaar. Foto: dok Sociolla

jpnn.com, JAKARTA - SVP Marketing Operations Social Bella Ghea Yantra menyampaikan untuk merayakan transformasi 11 tahun perjalanan, Sociolla kembali menghadirkan Sociolla 11th Anniversary Bazaar.

Pionir omnichannel beauty retailer di Indonesia di bawah naungan Social Bella itu menyelenggarakan event sebagai bentuk apresiasi kepada para beauty enthusiasts.

Diselenggarakan bertepatan dengan Ramadan pada 25 Februari – 1 Maret 2026 di The Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta, acara ini menghadirkan pengalaman belanja kecantikan yang komprehensif.

Baca Juga:

“Kami menghadirkan lebih dari 50 brand dan 1.000 lebih produk kecantikan lokal dan internasional sekaligus memperkenalkan IP karakter pertamanya,” ujar Ghea dikutip, Jumat (27/2).

Dia menjelaskan rangkaian perayaan  Sociolla 11th Anniversary Bazaar memadukan pengalaman belanja dan eksplorasi kecantikan yang terintegrasi secara digital melalui aplikasi SOCO

Pengunjung dapat menikmati cart-free shopping experience, interactive booth activations, serta berbagai aktivitas dan penawaran menarik sepanjang acara, antara lain diskon hingga 90% untuk berbagai kategori produk kecantikan.

Baca Juga:

“Everyday Flash Sale. Extra Vouchers selama periode acara hingga Freebies dan Gift with Purchase (GWP) eksklusif dari brand partisipan,” jelas Ghea.

Dia juga menyebut sebagai agenda tahunan ikonik sesuai komitmennya, pameran kecantikan ini terus menjadi wadah bagi para beauty enthusiasts untuk mendapatkan produk kecantikan yang aman, tepercaya, dan 100% bersertifikasi BPOM.

SVP Marketing Operations Social Bella Ghea Yantra menyampaikan untuk merayakan transformasi 11 tahun perjalanan, Sociolla kembali menghadirkan Sociolla 11th Ann

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sociolla  promo  soco  Wonderians 
BERITA SOCIOLLA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp