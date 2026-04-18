JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wondr Kemala Run 2026 Tuai Apresiasi Peserta hingga Dongkrak Ekonomi Bali

Senin, 20 April 2026 – 01:15 WIB
Pelaksanaan Kemala Run 2026 di Gianyar, Bali. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, GIANYAR - Ajang lari internasional bergengsi wondr Kemala Run 2026 yang digelar Yayasan Kemala Bhayangkari di bawah kepemimpinan Juliati Listyo Sigit Prabowo berlangsung meriah dan sukses.

Kegiatan itu diikuti publik figur, anggota Polri, hingga peserta mancanegara. Event yang diketuai oleh Ny. Deni Agus Suryonugroho ini tak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menghadirkan pengalaman budaya yang berkesan di Pulau Dewata.

Publik figur Febby Rastanty mengaku puas dengan penyelenggaraan wondr Kemala Run 2026 yang digelar pada Minggu 19 April 2026 di Bali United Training Centre. Dia menilai seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib dan nyaman bagi para pelari.

“Aku puas karena semua acara berjalan rapi, on time, terus bersih juga rutenya, clear area-nya jadi pelari juga bisa lari dengan nyaman,” ujar Febby.

Influencer sekaligus dokter, Tirta Mandira Hudhi atau yang dikenal sebagai dr. Tirta, turut memberikan apresiasi terhadap jalannya acara yang berpusat di Bali United Training Centre. Ia menilai rute lari yang disiapkan panitia memberikan pengalaman berbeda bagi peserta.

“Saya terima kasih kepada panitia Kemala Run, treknya banyak kejutan,” kata dr. Tirta.

Hal senada disampaikan Kombes Ronald Sipayung dari Polda Kepulauan Bangka Belitung. Ia menilai wondr Kemala Run 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

“Kedua kali saya ikut Kemala Run, Kemala Run tahun 2026 jauh lebih baik. Jadi cukup mengesankan, bukan hanya kita mendapatkan kesan sebagai olahraga, tetapi juga alam dan tampilan masyarakat yang penuh dengan adat istiadat Bali. Luar biasa,” ungkapnya.

Kegiatan wondr Kemala Run 2026 menuai apresiasi dari berbagai peserta dan mendongkrak ekonomi di Bali.

