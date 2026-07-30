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JPNN.com - Entertainment - Musik

Wongalas Luncurkan Album Dari Rakjat Oleh Rakjat Oentoek Rakjat

Kamis, 30 Juli 2026 – 21:01 WIB
Wongalas Luncurkan Album Dari Rakjat Oleh Rakjat Oentoek Rakjat - JPNN.COM
Wongalas saat peluncuran album Dari Rakjat Oleh Rakjat Oentoek Rakjat di Dungeon Lounge, Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis (30/7). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Wongalas resmi merilis album pertama yang bertajuk Dari Rakjat Oleh Rakjat Oentoek Rakjat.

Perkenalan sekaligus peluncuran album tersebut dilakukan di Dungeon Lounge, Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis (30/7/2026).

Dari Rakjat Oleh Rakjat Oentoek Rakjat merupakan sebuah karya yang lahir dari pengalaman hidup, perjalanan, serta keresahan sekaligus harapan masyarakat luas yang kerap tidak tersampaikan.

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Dalam album itu, Wongalas mengusung aliran rock yang jujur, powerful, namun tetap menyentuh hati.

Band beranggotakan Yudith (vokal/Jacket Band), Opick (gitar/Bayou) Atenk (bass/Voodoo), dan Firdy (drum/Power Slaves) itu lewat album menyuguhkan 13 lagu yang merekam kisah perjuangan, persaudaraan, dan semangat kebersamaan.

Seluruh proses penciptaan mulai dari penulisan lagu, rekaman, hingga pendistribusian dibangun dengan semangat gotong royong dan dukungan dari banyak pihak, terutama pendengar setia.

“Musik bagi kami bukan sekadar hiburan, melainkan wadah untuk berbicara mewakili suara yang selama ini sering tidak didengar. Album ini milik siapa saja yang merasa berjuang, berbagi, dan saling menguatkan,” ungkap Yudith, vokalis Wongalas di Kemang, Jakarta Selatan pada Kamis (30/7).

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Perihal tema album, Wongalas menggabungkan empat unsur yakni kritik sosial, youth movement, cinta tanah air dan alam, serta cinta antarmanusia.

Proses pembuatan musik untuk album Dari Rakjat Oleh Rakjat Oentoek Rakjat digarap oleh Yudith dan Opick di kawasan Puncak Bogor selama 12 hari pada 2018.

Grup musik, Wongalas resmi merilis album pertama yang bertajuk Dari Rakjat Oleh Rakjat Oentoek Rakjat.

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TAGS   Wongalas  band Wongalas  Lagu Wongalas  Album Wongalas 

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