Worcas Group Bangun Kantor Pusat di Bali, Bakal Jadi Ikon & Bangunan Termewah di Nusa Dua

Rabu, 07 Januari 2026 – 17:40 WIB
Worcas Group mengumumkan rencana pembangunan kantor pusat di Bali. Foto: Source for JPNN.com.

jpnn.com - BALI - Worcas Group mengumumkan rencana pembangunan kantor pusat di Bali. 

Proyek ini menandai fase baru pertumbuhan Worcas, sekaligus mempertegas komitmen perusahaan nasional yang bergerak di berbagai sektor usaha strategis itu dalam mendorong penguatan perekonomian daerah, khususnya di Bali.

Presiden Direktur Worcas Group Roysevelt menyatakan bahwa Bali dipilih bukan semata karena daya tariknya sebagai destinasi wisata dunia.

Namun, lanjut dia, juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional yang memiliki multiplier effect signifikan bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal.

“Pengembangan bisnis di Bali merupakan bagian dari komitmen kami untuk ikut menyokong perekonomian lokal, membuka lapangan kerja, serta membangun ekosistem usaha yang berkelanjutan,” ujar Roysevelt dalam keterangan yang dikutip Rabu (7/1). 

Kantor Pusat Bali Worcas Group akan dibangun di atas lahan strategis dengan luas bangunan sekitar 5.000 meter persegi.

Kantor itu dirancang sebagai gedung multifungsi yang akan menjadi pusat manajemen, koordinasi bisnis, serta pengembangan inovasi perusahaan.

Pembangunan gedung ini ditargetkan rampung pada akhir 2026.

