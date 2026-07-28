World Cup Woodball Championship 2026 Jadi Panggung Tim Indonesia

jpnn.com - Tim Woodball Indonesia mengirim sinyal kuat kepada para pesaingnya pada ajang World Cup Woodball Championship 2026. Baru memasuki fase awal turnamen, kontingen Merah Putih sudah mengoleksi dua medali emas dan satu perak.

Gelar pertama dipersembahkan tim putra Indonesia yang tampil sebagai juara di nomor Fairway Men's Team.

Tim tersebut diperkuat Eka Candra Aprilyanto, Moh Habibullah, Fachri Husaini, I Gede Prabawa Mapet Darma Nugraha, Erif Nurachmad Satrio Mulya, dan Ahmad Yopi Solpianda.

Dominasi Indonesia berlanjut di sektor Fairway Women's Double. Dua pasangan Merah Putih berhasil menyapu tiket ke partai final sehingga memastikan gelar juara tetap berada di tangan Indonesia.

Bibit Setyaningati/Ika Yulianingsih akhirnya keluar sebagai peraih medali emas setelah mengalahkan Nur'Izza/Ardin yang harus puas membawa pulang medali perak.

IWbA Optimistis Tambah Medali Emas

Ketua Umum Indonesia Woodball Association (IWbA) Aang Sunadji menilai hasil tersebut menjadi bukti bahwa pembinaan atlet woodball nasional mulai menunjukkan hasil di level internasional.

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"Awal yang kami raih tentu sangat menggembirakan. Dua medali emas serta terciptanya final sesama wakil Indonesia menjadi bukti bahwa pembinaan woodball nasional berjalan ke arah yang positif."

"Apresiasi saya sampaikan kepada seluruh atlet, pelatih, dan tim yang telah berjuang mengharumkan nama Indonesia," ujar Aang.