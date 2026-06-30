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JPNN.com - Olahraga - Basket

World Tour 2026, Kyrie Irving Antusias Sapa Penggemar di Jakarta

Selasa, 30 Juni 2026 – 19:37 WIB
World Tour 2026, Kyrie Irving Antusias Sapa Penggemar di Jakarta - JPNN.COM
Bintang basket Kyrie Irving saat menyapa penggemar dalam acara bertajuk The Return 2026 World Tour, Selasa (30/6) di kawasan Pondok Indah, Jakarta, Selasa (30/6). Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Bintang NBA, Kyrie Irving, menyapa para penggemarnya di Indonesia, melalui rangkaian World Tour 2026 bertajuk 'The Return' yang digelar di City Hall Pondok Indah Mall 3, Jakarta, Selasa (30/6).

Pemain kelahiran 23 Maret 1992 itu datang bersama sang ayah untuk melihat langsung toko perlengkapan olahraga Anta, yang merupakan sponsor pribadi Irving, di kawasan Pondok Indah, Selasa (30/6).

Kyrie Irving sendiri mengaku terkesan dalam kunjungannya ke Jakarta mengingat antusias penggemar sangat tinggi mulai dari bandara hingga penginapan.

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“Saya sangat merasa terhormat bisa datang di tengah-tengah penggemar di Jakarta. Tentu saya ingin berterima kasih kepada para penggemar yang telah menyambut saya selama ada di sini,” ujar pemain klub Dallas Mavericks itu.

Tercatat sebelum datang ke Jakarta mantan pemain Brooklyn Nets itu mengunjungi Shanghai, Chengdu, Shenzhen, Las Vegas, New Jersey, dan Macau.

Kyrie melakukan safari ke beberapa negara dalam rangka promosi sepatu barunya yang terinspirasi dari sang ibu yakni Elizabeth Irving.

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Pemain berusia 34 tahun tersebut masih sangat digemari mengingat prestasinya luar biasa baik di level klub maupun negara.

Tercatat Irving pernah mengantarkan Amerika Serikat, meraih medali emas di Olimpiade Rio 2016.

Bintang basket Kyrie Irving datang ke Jakarta dalam acara bertajuk World Tour 2026 bertajuk The Return, Selasa (30/6)

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TAGS   Kyrie Irving  NBA  World Tour 2026  penggemar 
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