Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

World Walking Day 2025 di Pringsewu: 18 Ribu Warga Berjalan, Ekonomi Lokal Ikut Bergairah

Senin, 15 Desember 2025 – 21:39 WIB
World Walking Day 2025 di Pringsewu: 18 Ribu Warga Berjalan, Ekonomi Lokal Ikut Bergairah - JPNN.COM
Ilustrasi World Walking Day. Foto: ANTARA/Dedy Azis

jpnn.com - Kabupaten Pringsewu, Lampung, menjadi saksi antusiasme luar biasa warganya pada World Walking Day (WWD) 2025, Minggu (5/10/2025).

Lebih dari 18.000 peserta memadati area acara yang digagas oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Lampung bersama KORMI Kabupaten Pringsewu.

Kegiatan ini bukan sekadar jalan santai. Ribuan langkah yang ditempuh peserta sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

Baca Juga:

Deretan bazar UMKM, penjual kuliner khas daerah, dan stand edukasi kesehatan ramai dikunjungi, membuat para pelaku usaha sumringah sejak pagi karena dagangannya laris manis.

Menurut Asisten Deputi Wisata Olahraga Kemenpora, Ibnu Hasan, acara seperti ini memiliki makna ganda.

"Ayo kita semua berolahraga. Masyarakat Indonesia harus berkecukupan gerak! Tapi lebih dari itu, kegiatan ini juga menghidupkan ekonomi lokal," ucapnya.

Baca Juga:

WWD sendiri merupakan program internasional dari TAFISA (The Association For International Sport for All).

Program ini mengajak masyarakat dunia untuk aktif bergerak selama 24 jam penuh di hari Minggu pertama Oktober.

Kabupaten Pringsewu, Lampung, menjadi saksi antusiasme luar biasa warganya pada World Walking Day (WWD) 2025, Minggu (5/10/2025).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   World Walking Day 2025  Kemenpora  World Walking Day  Komite Olahraga Masyarakat Indonesia  Kormi 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp