Wow! Bea Cukai Sita 43 Kontainer Ballpress Pakaian Bekas Senilai Rp 37,5 M

Kamis, 25 Juni 2026 – 13:05 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen memberantas praktik impor pakaian bekas ilegal (ballpress) yang merugikan pelaku usaha lokal.

Terkini, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) di bawah naungan Kemenkeu berhasil mengungkap dua kasus dugaan peredaran (ballbpress) di Jakarta dan Kalimantan Barat.

Purbaya menyatakan kedua penindakan ini sebagai upaya menjaga kepatuhan terhadap ketentuan impor, melindungi industri dalam negeri, serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

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Ditemukan 43 kontainer berisi ballpress dalam muatan yang diangkut KM Eden Mas rute Pontianak–Tanjung Priok.

"Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bale dengan nilai ekonomis sekitar Rp37,5 miliar," kata Purbaya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (25/6).

Purbaya menyatakan pihak Bea Cukai langsung melakukan penyegelan serta pemeriksaan lanjutan oleh Direktorat P2 Bea Cukai dan Kanwil Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat.

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Hasil pemeriksaan lanjutan di lokasi dua gudang Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, diamankan 2.060 ballpress senilai Rp 16,48 miliar.

Menkeu menekankan keberhasilan pengungkapan kasus ini hasil sinergi kuat efektivitas pengawasan berbasis intelijen dan kolaborasi lintas instansi.