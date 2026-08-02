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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Wow! Hadiah Juara Piala Presiden 2026 Dinaikkan Lagi, Luar Biasa

Minggu, 02 Agustus 2026 – 07:16 WIB
Wow! Hadiah Juara Piala Presiden 2026 Dinaikkan Lagi, Luar Biasa - JPNN.COM
Piala Presiden 2026. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - SURABAYA - Total nilai sponsor Piala Presiden 2026 menembus Rp70 miliar hingga berakhirnya fase penyisihan grup.

Ketua Steering Committee (SC) Piala Presiden 2026 Maruarar Sirait mengatakan, bertambahnya sponsor ajang pramusim tersebut membuat pihaknya menaikkan lagi hadiah untuk pemenang.

"Sudah ada Rp70 miliar dari sponsor yang sudah masuk. Kami akan umumkan kenaikan hadiah juara karena sponsor terus bertambah dan ratingnya bagus," kata Maruarar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (1/8).

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Dia menambahkan panitia juga akan mengumumkan lokasi pertandingan semifinal yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persija Jakarta serta Persebaya Surabaya menghadapi Arema FC.

Selain menaikkan hadiah juara, pihaknya juga meningkatkan total hadiah lomba karya jurnalistik Piala Presiden 2026 untuk babak final menjadi Rp300 juta yang mencakup kategori televisi, media cetak, media daring, media sosial, dan fotografi.

Sementara itu, Direktur Pemrograman dan Produksi SCM Harsiwi Achmad mengatakan penyelenggaraan Piala Presiden 2026 turut mencatat peningkatan jumlah penonton melalui siaran televisi.

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"Rata-rata rating mencapai 4,2 dengan share 23,9 persen atau naik 15 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pertandingan Persebaya melawan Persija menjadi laga dengan rating tertinggi, mencapai 7 persen," ujar Siwi sapaan akrabnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Organizing Committee (OC) Piala Presiden 2026 Tsamara Amany Alatas mengatakan tingginya antusiasme penonton di stadion turut mendorong perputaran ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Panitia akan mengumumkan lokasi semifinal Piala Presiden 2026 Persib vs Persija dan Persebaya vs Arema FC.

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TAGS   Piala Presiden 2026  UMKM Piala Presiden 2026  hadiah juara Piala Presiden 2026  Persib vs Persija  Persebaya vs Arema FC  semifinal Piala Presiden 2026 
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