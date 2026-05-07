Wow, Hunian Premium Botanic Villa Seharga Rp 50-89 Miliar Terjual Habis dalam 5 Bulan

Kamis, 07 Mei 2026 – 14:43 WIB
Botanic Villa, produk hunian berkonsep vila modern super premium, hasil kolaborasi Sinar Mas Land dan Hongkong Land di NavaPark, BSD City, yang resmi terjual hanya kurang dari 5 bulan setelah diluncurkan pada Oktober 2025.Foto: Dokumentasi Sinar Mas Land

jpnn.com, BSD CITY - Minat dan kebutuhan terhadap produk hunian mewah saat ini masih menjadi primadona masyarakat super high-end, karena menawarkan beragam fasilitas yang lengkap, mewah, dan terletak di kawasan eksklusif dan strategis.

Hal tersebut tercermin dari sambutan positif pasar terhadap Botanic Villa, produk hunian berkonsep vila modern super premium, hasil kolaborasi Sinar Mas Land dan Hongkong Land di NavaPark, BSD City, yang resmi terjual hanya kurang dari 5 bulan setelah diluncurkan pada Oktober 2025.

Seluruh unit Botanic Villa yang berjumlah 14 unit terjual habis 100 persen, dengan harga mulai dari Rp 50 miliar hingga Rp 89 miliar, menegaskan kuatnya permintaan segmen super high-end terhadap hunian premium eksklusif di BSD City.

Sebagai properti bernilai 'The Art of Scarcity', setiap unit Botanic Villa hadir dengan bangunan tiga lantai seluas 744 meter persegi, di atas lahan mulai dari 726 meter persegi sampai dengan 1.024 meter persegi.

Hunian ini juga dilengkapi dengan inner courtyard yang menyatu dengan arrival pavilion, 5 kamar tidur ensuite dengan private balcony, family room, lift two-sided door, serta area living dining yang sangat luas menghadap langsung ke Botanic Park, yakni area hijau seluas kurang lebih 10 hektare dengan konsep wellness living yang menciptakan keseimbangan antara manusia, ruang dan alam.

Untuk menghadirkan lingkungan yang lebih estetis, nyaman, dan berkelas bagi para penghuni, Botanic Park saat ini sedang dalam proses rejuvenation yang mencakup penataan ulang lanskap, peningkatan fasilitas, serta pembaruan elemen ruang terbuka hijau secara menyeluruh.

Hunian Botanic Villa NavaPark seharga Rp 50–89 miliar terjual habis dalam 5 bulan, bukti minat kuat pasar super high-end terhadap hunian premium

Botanic Villa  hunian premium  BSD City  Sinar Mas Land  properti 
