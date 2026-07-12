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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Wow! Omzet Koperasi Merah Putih Ini Tembus Ratusan Juta

Minggu, 12 Juli 2026 – 15:37 WIB
Wow! Omzet Koperasi Merah Putih Ini Tembus Ratusan Juta - JPNN.COM
Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Banjarsari, Kota Surakarta memiliki omzet mencapai ratusan juta rupiah. Foto: dok KKMP

jpnn.com, JAKARTA - Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Banjarsari, Kota Surakarta memiliki omzet mencapai ratusan juta rupiah.

Ketua KKMP Banjarsari Budi Agung Setyowicoyo mengatakan saat ini koperasi yang dipimpinnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat pelaku UMKM.

"Koperasi kami berdiri dan bergerak untuk melayani masyarakat dalam penyediaan gerai sembako. Kemudian kita juga bekerja sama dengan UMKM di Kota Surakarta," katanya.

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Beroperasi sejak September 2025, koperasi yang berawal dari sebuah garasi tersebut kini membukukan omzet lebih dari Rp 300 juta.

“Jumlah anggota meningkat dari 32 menjadi sekitar 130 orang,” ujar Budi.

KKMP Banjarsari tidak hanya menjual kebutuhan pokok, tetapi juga berperan sebagai off taker (pembeli) bagi produk-produk UMKM, sekaligus sebagai hub distribusi sembako bagi masyarakat.

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Sebagai off taker, koperasi menyerap sekaligus membantu memasarkan produk UMKM, sehingga pelaku usaha memiliki kepastian pasar.

Adapun sebagai hub, koperasi menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok dengan menggandeng Bulog, ID Food, dan distributor lainnya agar pasokan lebih terjamin, rantai distribusi lebih pendek, dan harga lebih kompetitif bagi masyarakat.

Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Banjarsari, Kota Surakarta memiliki omzet mencapai ratusan juta rupiah.

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TAGS   Koperasi Merah Putih  koperasi  UMKM  Omzet 
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