WPW 98 Salurkan 2.000 Paket Sembako, Dukung Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

jpnn.com - Komunitas Warga Peduli Warga (WPW) 98 Resolution Network menyalurkan 2.000 paket sembako di Surabaya dan Semarang pada Sabtu (8/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi masyarakat sipil dalam mendukung langkah pemerintah meningkatkan kesejahteraan warga.

Di Surabaya, WPW 98 membagikan 1.000 paket sembako dengan dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Bantuan tersebut diserahkan kepada warga di Kelurahan Jemur Wonosari, Gayungan, Wonokromo, Dukuh Pakis, dan Gunungsari, serta pengemudi ojek online dari Koalisi Ojol Nasional (KON) dan Komunitas Ojol Perempuan.

Juru bicara WPW Agustin Lumban Gaol menyampaikan bahwa pembagian sembako merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap Sabtu dan telah berjalan selama tujuh pekan.

Menurutnya, partisipasi masyarakat seperti ini penting untuk memperkuat upaya pemerintah dalam mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan warga.

Baca Juga: Bripda Waldi Aldiyat Pembunuh Bu Dosen Dipecat dari Polri

“Tujuan kami sederhana, ingin meringankan beban masyarakat. Ini adalah bentuk solidaritas yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial,” ujar Agustin.

Dia menjelaskan bahwa berbagai program pemerintah, seperti penataan distribusi pupuk dan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), telah menunjukkan hasil yang membantu masyarakat.