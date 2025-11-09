Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

WPW 98 Salurkan 2.000 Paket Sembako, Dukung Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Minggu, 09 November 2025 – 11:29 WIB
WPW 98 Salurkan 2.000 Paket Sembako, Dukung Upaya Pemerintah Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat - JPNN.COM
Komunitas Warga Peduli Warga (WPW) 98 Resolution Network menyalurkan 2.000 paket sembako di Surabaya dan Semarang pada Sabtu (8/11). Foto : source for JPNN

jpnn.com - Komunitas Warga Peduli Warga (WPW) 98 Resolution Network menyalurkan 2.000 paket sembako di Surabaya dan Semarang pada Sabtu (8/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi masyarakat sipil dalam mendukung langkah pemerintah meningkatkan kesejahteraan warga.

Di Surabaya, WPW 98 membagikan 1.000 paket sembako dengan dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Baca Juga:

Bantuan tersebut diserahkan kepada warga di Kelurahan Jemur Wonosari, Gayungan, Wonokromo, Dukuh Pakis, dan Gunungsari, serta pengemudi ojek online dari Koalisi Ojol Nasional (KON) dan Komunitas Ojol Perempuan.

Juru bicara WPW Agustin Lumban Gaol menyampaikan bahwa pembagian sembako merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap Sabtu dan telah berjalan selama tujuh pekan.

Menurutnya, partisipasi masyarakat seperti ini penting untuk memperkuat upaya pemerintah dalam mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan warga.

Baca Juga:

“Tujuan kami sederhana, ingin meringankan beban masyarakat. Ini adalah bentuk solidaritas yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat perlindungan sosial,” ujar Agustin.

Dia menjelaskan bahwa berbagai program pemerintah, seperti penataan distribusi pupuk dan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), telah menunjukkan hasil yang membantu masyarakat.

Perkuat perlindungan sosial, WPW 98 salurakan 1000 paket sembako untuk warga Surabaya dan ojek online atau ojol.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   WPW 98  Bantuan sembako  ojek online  Ojol  warga peduli warga 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp