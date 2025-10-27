WTSSP dan Majelis Keramat Sembah Dalem Gelar Pengobatan Gratis di Tasikmalaya

jpnn.com, TASIKMALAYA - Wadah Tempa Spiritual Sukma Pyrous (WTSSP) dan Majelis Keramat Sembah Dalem mengadakan kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis bagi masyarakat Desa Puspasari, Tasikmalaya pada Sabtu, 25 Oktober 2025.

Program bakti sosial itu mendapat sambutan hangat dari warga setempat yang antusias berbondong-bondong datang ke lokasi.

Kegiatan itu merupakan wujud kepedulian WTSSP & Majelis Keramat Sembah Dalem (yang dipimpin oleh guru Panji Laras) terhadap kesehatan masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pelosok dan memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

Baca Juga: 3 Obat untuk Meredakan Kolesterol Tinggi

"Salah satu tujuan pengobatan gratis ini karena kami melihat antusiasme warga yang tinggi, dan kesadaran warga terkait kesehatan tanpa bergantung kepada obat obatan," ungkap Sukma Pyrous, selaku founder WTSSP dalam keterangan resmi.

Beberapa relawan praktisi (healer) dari WTSSP dan Majelis Keramat Sembah Dalem diterjunkan untuk memberikan pelayanan bagi warga yang mengikuti kegiatan bakti sosial.

Masyarakat Desa Puspasari sangat antusias mengikuti kegiatan bakti sosial ini. Sejak pagi hari, puluhan warga sudah memadati lokasi acara untuk mendapatkan pengobatan gratis.

Baca Juga: 4 Makanan Pantangan Penderita Asam Urat

Masyarakat mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini, sebab akses ke fasilitas kesehatan yang cukup jauh dan biaya pengobatan yang tidak murah saat ini.

"Rata-rata warga desa ini menderita pasca stroke, asam lambung, hipertensi, arthritis, pencernaan dan ketidakseimbangan yin & yang," lanjut Sukma Pyrous menjelaskan beberapa penyakit warga di Desa Puspasari.