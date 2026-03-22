JPNN.com - Olahraga - Moto GP

WU MotoGP Brasil: Marco Bezzecchi Pertama, Marc Marquez Kedua

Minggu, 22 Maret 2026 – 21:16 WIB
Marco Bezzecchi (kiri). Foto: Evaristo Sa/AFP

jpnn.com - GOIANIA - Marco Bezzecchi menjadi pembalap paling kencang pada Warm Up MotoGP Brasil di Goiania, Minggu (22/3) malam WIB.

Bezzecchi menyelesaikan sesi berdurasi sepuluh menit dengan catatan waktu satu menit 17,824 detik, berjarak 0,293 detik dari Marc Marquez di posisi kedua.

Sementara itu, pole sitter Fabio Di Giannantonio a.k.a Diggia menyelesaikan pemanasan di urutan ke-6.

Diggia terjatuh di ujung Warm Up, dan tak sempat lagi mempertajam catatan waktunya.

Tak cuma Diggia, Franco Morbidelli dan Pedro Acosta juga harus 'mencium aspal'.

Sesi utama di MotoGP Brasil, yakni grand prix atau race 31 lap akan hadir pada Senin (23/2) dini hari WIB.

Grand Prix atau Race MotoGP Brasil hadir Senin, mulai pukul 01.00 WIB, itu kalau tak ada halangan.

MotoGP Brasil  Marco Bezzecchi  Marc Marquez  MotoGP 
