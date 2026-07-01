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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Wujud Kepedulian kepada Warga, Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Gelar Khitanan Massal

Rabu, 01 Juli 2026 – 00:12 WIB
Wujud Kepedulian kepada Warga, Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Gelar Khitanan Massal - JPNN.COM
Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 menggelar kegiatan khitanan massal. Dok: source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian Kantor Wilayah IX Jakarta 2 kembali menunjukkan kepedulian nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan menyelenggarakan Program ParenTRING Khitanan Massal Tahun 2026.

Aksi sosial ini berupa layanan kesehatan gratis yang aman dan berkualitas kepada ratusan anak yang berasal dari keluarga prasejahtera serta komunitas yang tinggal di sekitar wilayah Kalideres, Pondok Jaya, Pondok Aren dan Cirendeu.

Kegiatan diselenggarakan di dua tempat, yakni pada Senin 29 Juni 2026 terfokus di Gedung Almaka, Kalideres, sementara di hari kedua yakni pada Selasa 30 Juni 2026 dilaksanakan di Gedung Graha Praba Dakara, Pondok Aren.

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Langkah ini merupakan bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan yang difokuskan pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya anak-anak sebagai generasi penerus bangsa.

Penyelenggaraan khitanan massal ini merupakan bentuk komitmen Environmental, Social, and Governance (ESG) yang diusung secara kuat oleh Pegadaian, khususnya dalam penguatan aspek sosial.

Melalui penyediaan akses medis yang inklusif dan merata ini, Pegadaian secara aktif berkontribusi dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

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Pemimpin Wilayah PT Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah IX Jakarta 2 Maryono mengungkapkan bahwa kegiatan Khitanan Massal ini menjadi bukti nyata bahwa Pegadaian tidak hanya fokus pada bisnis, tetapi juga selalu berupaya hadir untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan hak kesehatan anak sejak dini, sebagai investasi sosial jangka panjang yang krusial bagi masa depan bangsa.

Dia menyebut khitanan massal ini menjadi bukti kelanjutan komitmen tulus dari Pegadaian untuk selalu hadir dan membawa manfaat nyata di tengah masyarakat.

Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 mengadakan kegiatan khitanan massal sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.

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TAGS   khitanan massal  Pegadaian  kepedulian sosial  pengabdian masyarakat 
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