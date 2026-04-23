Wujud Kepedulian Sosial, Bank Jakarta, PWI Jaya, & PMI Gelar Donor Darah

jpnn.com, JAKARTA - Bank Jakarta bersama PWI Jaya, PMI Provinsi DKI Jakarta, dan Forum CSR DKI Jakarta menggelar kegiatan donor darah di Kantor Pusat Bank Jakarta, pada Jumat (24/4).

Direktur Utama Bank Jakarta Agus H. Widodo mengatakan kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat kepedulian sosial sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut dia, momentum HUT ke-65 Bank Jakarta tidak hanya dirayakan sebagai pencapaian institusi, tetapi juga menjadi ajang memperluas kontribusi kemanusiaan melalui kolaborasi bersama berbagai pihak.

“Donor darah ini menjadi wujud kepedulian sosial Bank Jakarta kepada masyarakat. Di usia ke-65, kami ingin perayaan ini memberi dampak yang lebih luas, tidak sekadar seremonial, tetapi juga menghadirkan manfaat langsung melalui aksi kemanusiaan,” ujar Agus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/4)..

Agus menuturkan sinergi bersama PWI Jaya, PMI Provinsi DKI Jakarta, dan Forum CSR DKI Jakarta menjadi contoh kolaborasi positif antara dunia usaha, organisasi profesi, dan lembaga sosial dalam mendukung kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap kegiatan ini dapat membantu memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit maupun masyarakat yang membutuhkan. Ini juga bagian dari semangat kolaborasi yang terus kami bangun,” kata dia.

Dia menegaskan kegiatan sosial seperti donor darah akan terus menjadi bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Jakarta.

Hal itu sejalan dengan transformasi perusahaan yang tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial.