JPNN.com - Nasional - Sosial

Wujud Kepedulian, TASPEN Bagikan Ribuan Paket Sembako untuk ASN Berpenghasilan Rendah

Senin, 16 Maret 2026 – 09:10 WIB
TASPEN (Persero) menyalurkan 9.500 paket sembako bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan I-II dan masyarakat umum di Indonesia. Foto: dok TASPEN

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menyalurkan 9.500 paket sembako bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Golongan I-II dan masyarakat umum di Indonesia.

Paket sembako yang berisi beras, minyak goreng, gula, dan teh akan disalurkan secara bertahap di sejumlah titik di Indonesia.

Hal ini agar penyaluran dapat dilakukan secare efisien dan tepat sasaran.

Aksi korporasi ini juga merupakan bagian dari bentuk kepeduliaan, dan komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan para peserta TASPEN maupun masyarakat umum.

Aksi ini diresmikan Direktur Operasional TASPEN Tribuna Phitera Djaja dengan menyerahkan sejumlah paket sembako secara simbolis kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir.

Prosesi penyerahan berlangsung di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta pada Rabu (11/3).

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan berbagi adalah inti dari perayaan Idulfitri.

Dia menyebut esensi hari raya ialah memastikan kebahagiaan perlu dinikmati secara bersama-sama.

