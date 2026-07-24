Wujud Menambang dengan Hati, NHM Peduli Konsisten Layani Ratusan Warga melalui Ambulans Gratis

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) melalui program NHM Peduli terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Layanan ambulans gratis NHM Peduli telah membantu lebih dari 130 pelayanan bagi pasien dan pengantaran jenazah, terutama bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang serta turut menjangkau sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Halmahera Utara pada periode Januari–Juli 2026.

Selain itu, layanan ambulans NHM Peduli kembali membantu dua warga yang membutuhkan penanganan medis darurat pada pekan ketiga Juli 2026.

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Pada 16 Juli, seorang ibu hamil asal Desa Waringin Lamo, Kecamatan Kao, Febiana Isabel Koya, dirujuk dari Puskesmas Kao ke RSUD Tobelo. Selanjutnya, pada 18 Juli, ambulans NHM Peduli mengantar Yermina Popola, warga Desa Leleseng, Kecamatan Kao Barat, yang mengalami stroke, untuk mendapatkan perawatan di RSUD Tobelo.

Keluarga pasien turut menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan. "Atas nama keluarga Popola, kami mengucapkan terima kasih kepada NHM atas bantuan dan kepeduliannya kepada kami, khususnya masyarakat yang kurang mampu," ujar Yermina.

Fenny Baud selaku Cost Control NHM Peduli menegaskan, layanan ambulans gratis merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung akses kesehatan masyarakat, khususnya bagi warga yang menghadapi keterbatasan sarana transportasi darurat.

"Saat ini terdapat dua unit ambulans yang siap mendukung kebutuhan masyarakat untuk layanan darurat selama 24 jam. Dukungan layanan ambulans ini diberikan untuk mengurangi beban biaya transportasi yang sering kali sulit karena keterbatasan unit ambulans, baik di desa maupun di Puskesmas," ujar Fenny.

Ia menjelaskan, permohonan layanan ambulans dapat diajukan melalui Kepala Desa yang kemudian berkoordinasi dengan Koordinator Lapangan NHM Peduli di tingkat kecamatan.