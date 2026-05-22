Wujudkan Aksi Berkelanjutan, ASABRI dan TNI AL Bersinergi

jpnn.com, JAKARTA - PT ASABRI senantiasa hadir memberikan kepastian, perlindungan dan dukungan utuh sebagai wujud kehadiran negara.

Sepanjang 2025, ASABRI terus memastikan hak dan pemahaman kepesertaan tersampaikan dengan optimal.

Tercatat, ASABRI telah melaksanakan 32 kegiatan sosialisasi tatap muka maupun daring bersama berbagai Satuan Kerja (Satker) TNI AL dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Laut (PPAL) melalui 33 Kantor Cabang ASABRI di seluruh Indonesia.

"Bertugas sebagai TNI AL yang berada di tengah lautan menuntut keberanian, ketangguhan, dan kerelaan meninggalkan keluarga di daratan demi menjaga setiap perairan Nusantara. Oleh karena itu, ASABRI hadir menjaga Amanah negara untuk memastikan bahwa saat mereka menjaga negara, ASABRI yang menjaga masa depan mereka dan keluarga tercinta," ujar Jeffry Haryadi, Direktur Utama ASABRI.

Sebagai wujud nyata komitmen dalam menghadirkan layanan yang berkualitas, akses yang mudah, dan manfaat yang berdampak, ASABRI terus mengakselerasi penyaluran kewajibannya.

Pada 2025, khusus untuk Peserta dari TNI AL, ASABRI telah merealisasikan pembayaran manfaat untuk Peserta ASABRI dari Angkatan yaitu:

Tabungan Hari Tua kepada lebih dari 5.000 penerima manfaat dengan total nominal lebih dari Rp152 Miliar

Jaminan Kecelakaan Kerja kepada lebih dari 50 penerima manfaat dengan total nominal lebih dari Rp7,5 Miliar

Jaminan Kematian kepada lebih dari 270 penerima manfaat dengan total nominal lebih dari Rp13 Miliar

Pensiun yang terdiri atas Jaminan Pensiun yang terbayarkan kepada lebih dari 58 ribu penerima pensiun dengan total nominal lebih dari Rp184 Miliar dan Nilai Tunai Iuran Pensiun kepada lebih dari 114 penerima dengan total nominal lebih dari Rp3,5 Miliar.

Pembayaran manfaat tersebut dilandasi dengan Peratuan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020.

Lebih dari sekadar perlindungan finansial individu, kolaborasi ASABRI dan TNI AL juga merambah pada komitmen mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.