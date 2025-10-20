Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Wujudkan Aksi Nyata Berkelanjutan, Telkom Gelar Roadshow GoZero% Goes to Makassar

Senin, 20 Oktober 2025 – 08:30 WIB
VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto C.A saat memberikan sambutan di acara Roadshow GoZero% Goes to Makassar pada Jumat (17/10). Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, MAKASSAR - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom kembali menggelar roadshow GoZero% Goes to Makassar dengan tema 'Revive the Sea, Renew Our Future'.

Kegiatan tersebut sebagai upaya memperkuat kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG),

Acara yang berlangsung pada 17-18 Oktober 2025 ini menjadi bagian dari langkah nyata perwujudan komitmen Telkom untuk menggerakkan kesadaran lingkungan bagi masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya masyarakat di daerah pesisir melalui inovasi dan kolaborasi nyata.

Roadshow edisi Makassar diawali dengan kegiatan GoZero% Innovation Festival pada hari pertama.

Ajang ini merupakan kompetisi internal karyawan di Telkom Regional yang menciptakan beragam inovasi produk dan solusi digital dengan berlandaskan prinsip ESG.

Pada penyelenggaraan yang ke-empat di wilayah Telkom Regional V ini, karyawan diberikan wadah untuk menyalurkan ide-ide yang relevan dengan isu kelautan dan lingkungan pesisir, khususnya dalam upaya pelestarian ekosistem laut yang menjadi sumber kehidupan masyarakat di wilayah timur Indonesia.

EVP Telkom Regional V Amin Soebagyo saat memberikan sambutan di acara Roadshow GoZero% Goes to Makassar pada Jumat (17/10). Foto: Dokumentasi Telkom

EVP Telkom Regional V Amin Soebagyo mengatakan sustainability perlu tumbuh sebagai budaya, bukan sekadar inisiatif.

Inovasi karyawan Telkom untuk mendukung dan menjaga ekosistem pantai serta membangun kesadaran lingkungan

