Wujudkan Generasi Unggul, Bank Mandiri Bagikan Ribuan Paket Buku

Jumat, 08 Mei 2026 – 13:46 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri mengambil langkah nyata untuk mendukung terciptanya sumber daya manusia (SDM) unggul melalui program Mandiri Peduli Sekolah.

Program itu menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam memperkuat akses pendidikan yang lebih merata di berbagai wilayah Indonesia.

Melalui inisiatif bertajuk “Buku Mandiri untuk Negeri”, Bank Mandiri menyalurkan lebih dari 2.800 paket bantuan berupa buku dan tas sekolah kepada siswa SD, SMP, hingga SMA atau sederajat di beberapa kota/kabupaten, antara lain, Rantau Parapat, Palembang, Depok, Bogor, Bandung, Balikpapan, Kabupaten Keerom, dan kota lainnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Adhika Vista mengatakan, program ini mencerminkan komitmen berkelanjutan perusahaan dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Selama lebih dari dua dekade hadir di tengah masyarakat, Bank Mandiri terus berupaya berkontribusi sebagai penggerak ekosistem negeri dalam mencetak generasi emas Indonesia.

“Bank Mandiri meyakini bahwa akses terhadap sarana pendidikan yang memadai merupakan fondasi penting dalam menciptakan SDM unggul,” ujar Adhika, dalam keterangan resminya, Rabu (6/5).

Dia menambahkan, melalui program ini perseroan berharap dapat memberikan dukungan nyata bagi proses belajar siswa di berbagai daerah, sejalan dengan upaya mendorong pemerataan kualitas pendidikan.

Oleh karena itu, setiap paket yang disalurkan dilengkapi perlengkapan penunjang kegiatan belajar, seperti buku tulis dan alat tulis, guna mendukung aktivitas belajar siswa secara optimal sebagai bagian dari komitmen perseroan untuk Melayani Sepenuh Hati.

Bank Mandiri  paket buku  sumber daya manusia  beasiswa 
