Wujudkan Impian, Cahaya Gelar KTT Inovasi Keuangan Digital Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Platform pembayaran digital dan layanan digitalisasi perusahaan terkemuka di Indonesia, Cahaya, akan menggelar KTT Inovasi Keuangan Internasional Indonesia 2026 di Hotel The Westin Surabaya, Jawa Timur pada 31 Maret 2026.

Mengusung tema utama 'Meraih Sukses Bersama, Mewujudkan Impian Indonesia', KTT itu merupakan ajang industri tingkat tinggi yang berfokus pada kerja sama lintas batas antara Tiongkok dan Indonesia.

Acara tersebut mempertemukan para pemimpin fintech dari kedua negara, institusi investasi terkemuka, perwakilan perusahaan unggulan, serta pakar kebijakan untuk bersama-sama membahas tren baru ekonomi digital Asia Tenggara, pembangunan sistem inovasi pembayaran lintas batas, serta jalur transformasi digital bagi usaha kecil dan menengah.

Hal yang patut menjadi perhatian yakni, KTT ini juga akan menjadi panggung peluncuran global pertama produk sistem bisnis cerdas AI SaaS milik Cahaya.

Dengan mengandalkan keunggulan teknologi dan lokalisasi dari tim gabungan Tiongkok, Indonesia, produk ini bertujuan menyediakan solusi operasional cerdas terpadu bagi perusahaan lokal Indonesia, sekaligus mendorong transformasi digital dunia usaha di Indonesia.

Tim inti Cahaya berasal dari perusahaan keuangan dan teknologi papan atas Tiongkok dan Indonesia (seperti Lakala, Meituan, dan lainnya), secara mendalam terlibat dalam pembangunan Sistem Pembayaran Indonesia (SPI 2025).

Layanannya telah menjangkau lebih dari 91,3 juta penduduk yang belum memiliki akses perbankan serta 6,29 juta UMKM. Pemilihan Surabaya, yang dikenal sebagai 'Kota Pahlawan' sebagai lokasi penyelenggaraan KTT ini didasarkan pada posisinya sebagai pusat perdagangan utama Indonesia bagian timur dengan vitalitas industri yang kuat.

KTT tersebut akan menghadirkan berbagai rangkaian acara, termasuk pidato tren industri, forum meja bundar, peluncuran produk, serta sesi penjajakan kerja sama, dengan tujuan membangun jembatan komunikasi yang efisien bagi para mitra Tiongkok-Indonesia dan bersama-sama menciptakan ekosistem baru ekonomi digital Indonesia.