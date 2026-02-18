Wujudkan Inklusi Keuangan, Bank Jakarta Gandeng Jakmania

jpnn.com, JAKARTA - Terkait upaya memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat, Bank Jakarta menghadirkan acara inklusi keuangan bertema From the Pitch to the Branch, yang menghubungkan semangat olahraga dengan literasi dan inklusi.

Kegiatan tersebut mempertemukan pemain Persija Jakarta dengan komunitas suporter The Jakmania di kantor cabang Bank Jakarta, Jakarta, pada Rabu (18/2).

Mengusung semangat dari lapangan hijau ke kantor cabang, acara ini diselenggarakan sebagai ruang interaksi sekaligus edukasi keuangan bagi komunitas, khususnya sepak bola. Menghadirkan sesi meet and greet dan foto bersama pemain Persija, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi perbankan, serta kemudahan pembukaan rekening dan aktivasi melalui mobile banking, JakOne Mobile di lokasi acara.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo, melalui keterangan resminya menyampaikan bahwa pendekatan berbasis komunitas menjadi salah satu strategi efektif Bank Jakarta dalam mendorong inklusi keuangan.

“Melalui tema From the Pitch to the Branch, kami ingin membawa energi dan semangat kebersamaan dari lapangan ke dalam layanan perbankan. Inklusi keuangan berarti memastikan setiap lapisan masyarakat, termasuk komunitas suporter, untuk memiliki akses terhadap layanan keuangan yang aman, mudah, dan bermanfaat,” ungkap Agus dalam keterangan resmi.

Dalam kegiatan ini, Bank Jakarta juga memperkenalkan berbagai produk dan layanan yang dimiliki, seperti Kartu Debit VISA, pembukaan rekening tabungan, penggunaan QRIS untuk transaksi non-tunai, serta pemanfaatan mobile banking untuk kebutuhan sehari-hari, terutama melalui pemain Persija dan komunitas Jakmania.

Sekretaris Perusahaan Bank Jakarta, Arie Rinaldi, menambahkan bahwa kolaborasi dengan Persija merupakan bentuk dukungan Bank Jakarta dalam membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berbasis komunitas.

"Kami memandang olahraga, utamanya sepak bola adalah medium pemersatu interaksi dan aktivitas warga yang kuat. Melalui kolaborasi ini, Bank Jakarta ingin memastikan inklusi keuangan hadir secara nyata, tidak hanya sebagai program, tetapi sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Arie.