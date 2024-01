Wujudkan Jakarta Kota Global, Bank DKI Implementasikan Transformasi 5.0

jpnn.com, JAKARTA - Bank DKI melakukan transformasi digital 5.0 pada berbagai aspek perbankan untuk mewujudkan visi Jakarta sebagai Kota Global.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi mengatakan sejak 2021 implementasi Program Transformasi 5.0 memiliki pondasi utama perbaikan pada bidang human capital, organisasi dan budaya, serta digital dan operasional.

Hal tersebut didukung dengan berbagai Program Pemprov yang terdiri dari lending, funding, ekosistem yang seluruhnya dilakukan dengan perbaikan governance, risk & compliance (GRC) yang diharapkan dapat menjadikan kinerja yang berkelanjutan dengan budaya yang 'Walk the Talk'.

“Bank DKI optimis akan terus tumbuh dan berkembang menjadi bank yang berdaya saing di tingkat regional maupun nasional seiring implementasi strategi transformasi secara berkelanjutan," kata Arie, Senin (29/1).

Menurutnya, Bank DKI akan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, memberikan layanan terbaik, dan menjalin kemitraan yang kokoh dengan semua pemangku kepentingan dalam rangka mendukung visi Jakarta Kota Global.

Arie menambahkan bahwa transformasi 5.0 Bank DKI makin cepat dan akurat karena dipimpin oleh Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI Romy Wijayanto.

Baru-baru ini, Romy meraih penghargaan sebagai Best Performance Chief Financial Officer in Strategy Roadmap Implementation to Reach Sustainable Financial Performance Goals, (Category Regional Bank), dan merupakan salah satu dari 16 (enam belas) Direktur Keuangan atau Chief Financial Officer (CFO) terbaik dari berbagai industri.

Sebelumnya di 2023, Romy telah mendapatkan berbagai penghargaan sebagai Best CFO, diantaranya sebagai Best Performance CFO 2023 in Consistency or Realizing Profit Growth Category Regional Bank oleh Warta Ekonomi Group, The Best CFO Kategori KBMI 2 dari The Finance - Infobank Group. (mcr4/jpnn)