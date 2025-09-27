Wujudkan Jayabaya Go International Lewat Seminar Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Jayabaya terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan reputasi akademik di tingkat global. Hal ini ditandai dengan terselenggaranya Seminar Internasional pada 26–28 September 2025 yang menghadirkan kolaborasi strategis bersama Rajamanggala University Krungthep, Thailand.

Lebih dari 40 presenter yang terdiri dari mahasiswa Program Doktor Ilmu dan Magister Manajemen Universitas Jayabaya turut berpartisipasi aktif menyajikan hasil penelitian dan gagasan inovatif mereka.

Wakil Rektor I Universitas Jayabaya, Prof. Ir. Herliati, MT., Ph.D., menegaskan bahwa kegiatan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025.

Regulasi tersebut menekankan pentingnya perguruan tinggi Indonesia untuk mengembangkan jejaring internasional, memperluas kolaborasi riset, serta memperkuat kontribusi keilmuan di kancah global.

Melalui kegiatan seminar internasional ini, Universitas Jayabaya membuktikan langkah konkret dalam mewujudkan Jayabaya Go International.

Kehadiran para presenter lintas program studi dan keterlibatan universitas mitra luar negeri menjadi wujud implementasi nyata kebijakan pemerintah yang mendorong perguruan tinggi berorientasi global.

Penyelenggaraan konferensi internasional ini tidak hanya mempertegas peran Universitas Jayabaya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai motor penggerak diplomasi akademik.

Dengan demikian, Universitas Jayabaya berada di garis terdepan dalam mendukung internasionalisasi pendidikan tinggi Indonesia sesuai Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025. (dil/jpnn)