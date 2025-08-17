Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya Finansial

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mewujudkan semangat kemerdekaan secara ekonomi dan berdaya untuk masa depan lewat program pemberdayaan perempuan prasejahtera, yang menyasar ibu-ibu di seluruh penjuru Indonesia.

Melalui pembiayaan ultra mikro PNM Mekaar yang dipadukan dengan berbagai pelatihan, para ibu tidak hanya mendapat akses modal, tetapi juga keterampilan hidup (life skill) yang memperkuat kemandirian.

Salah satunya seperti ketua kelompok nasabah, yang dibekali pelatihan kepemimpinan dan komunikasi agar mampu memimpin anggotanya dengan bijak.

Dalam program PNM Peduli yang menyasar aspek ketahanan pangan, PNM menyalurkan bibit dan pendampingan budidaya sayur, ikan serta ayam agar mereka dapat menghasilkan bahan pangan sendiri sekaligus menghemat pengeluaran.

Sementara itu, pelatihan pengelolaan keuangan membantu nasabah mengatur pemasukan dan pengeluaran usaha dengan lebih cerdas.

Dampaknya terasa nyata. Banyak nasabah yang awalnya hanya mengandalkan penghasilan suami, kini mampu menambah pendapatan keluarga, membiayai sekolah anak, hingga menciptakan lapangan kerja kecil di lingkungannya.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menuturkan program ini bukan sekadar penyaluran modal.

“Kami ingin ibu-ibu nasabah PNM merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengelola usaha dengan percaya diri, dan menjadi agen perubahan di lingkungannya. Kemerdekaan ekonomi perempuan adalah salah satu kunci kemajuan bangsa,” ujarnya.