Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya Finansial

Minggu, 17 Agustus 2025 – 21:06 WIB
Wujudkan Kemerdekaan Ekonomi Perempuan, PNM Bantu Ibu-Ibu Lebih Berdaya Finansial - JPNN.COM
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mewujudkan semangat kemerdekaan secara ekonomi dan berdaya untuk masa depan lewat program pemberdayaan perempuan prasejahtera, yang menyasar ibu-ibu di seluruh penjuru Indonesia. Foto dok PNM

jpnn.com, JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus mewujudkan semangat kemerdekaan secara ekonomi dan berdaya untuk masa depan lewat program pemberdayaan perempuan prasejahtera, yang menyasar ibu-ibu di seluruh penjuru Indonesia.

Melalui pembiayaan ultra mikro PNM Mekaar yang dipadukan dengan berbagai pelatihan, para ibu tidak hanya mendapat akses modal, tetapi juga keterampilan hidup (life skill) yang memperkuat kemandirian.

Salah satunya seperti ketua kelompok nasabah, yang dibekali pelatihan kepemimpinan dan komunikasi agar mampu memimpin anggotanya dengan bijak. 

Baca Juga:

Dalam program PNM Peduli yang menyasar aspek ketahanan pangan, PNM menyalurkan bibit dan pendampingan budidaya sayur, ikan serta ayam agar mereka dapat menghasilkan bahan pangan sendiri sekaligus menghemat pengeluaran.

Sementara itu, pelatihan pengelolaan keuangan membantu nasabah mengatur pemasukan dan pengeluaran usaha dengan lebih cerdas.

Dampaknya terasa nyata. Banyak nasabah yang awalnya hanya mengandalkan penghasilan suami, kini mampu menambah pendapatan keluarga, membiayai sekolah anak, hingga menciptakan lapangan kerja kecil di lingkungannya.

Baca Juga:

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menuturkan program ini bukan sekadar penyaluran modal.

“Kami ingin ibu-ibu nasabah PNM merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengelola usaha dengan percaya diri, dan menjadi agen perubahan di lingkungannya. Kemerdekaan ekonomi perempuan adalah salah satu kunci kemajuan bangsa,” ujarnya.

Program PNM Mekaar menjadi bukti bahwa kemerdekaan sejati tidak hanya dirasakan di pusat kota, tapi juga di desa-desa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PNM  PT PNM  PT Permodalan Nasional Madani  Permodalan Nasional Madani  Perempuan 
BERITA PNM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp