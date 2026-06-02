JPNN.com - Nasional - Sosial

Wujudkan Kepedulian Sosial, IFG Life Salurkan Hewan Kurban

Selasa, 02 Juni 2026 – 19:25 WIB
PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) menyalurkan program donasi hewan kurban. Foto dok IFG Life

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) menyalurkan kepedulian sosial melalui program donasi hewan kurban.

Tahun ini IFG Life mengurbankan satu ekor sapi dan tiga ekor kambing yang disembelih di Masjid Baiturrahim, IFG Life Juanda, pada Jumat (29/5).

Sasaran program ini adalah karyawan IFG Life serta masyarakat umum yang tinggal di sekitar lokasi penyembelihan.

Inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen perusahaan dalam menumbuhkan rasa empati dan memperkuat kebersamaan di lingkungan kerja maupun masyarakat sekitar.

Corporate Secretary IFG Life, Gatot Haryadi menyampaikan program kurban tahun ini merupakan upaya perusahaan untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Kurban bukan sekadar ibadah ritual, tetapi juga sarana untuk memperkuat solidaritas sosial yang menjadi nilai inti perusahaan kami. Iduladha adalah momentum yang tepat untuk berbagi dengan sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan di sekitar kita,” ujar Gatot.

Program kurban ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) IFG Life yang dijalankan secara konsisten.

Melalui program TJSL, IFG Life berkomitmen memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada aspek sosial, khususnya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dan mempertegas peran perusahaan dalam kegiatan keagamaan.

IFG Life  PT IFG Life  Hewan kurban  kurban  Iduladha 
