Wujudkan Kesetaraan, DWP Kemenko Perekonomian & WBI Gelar Peringatan Hari Kartini

Kamis, 07 Mei 2026 – 06:19 WIB
Peringatan Hari Kartini, Warisan Budaya Identitas Bangsa yang diadakan di Gedung AA Maramis, pada hari Selasa, 5 Mei 2026. Foto: dok WBI

jpnn.com, JAKARTA - DWP Kemenko Perekonomian dan Warisan Budaya Indonesia terus berkomitmen mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Indonesia, terutama yang berkiprah di pelestarian budaya. 

Dukungan itu direalisasikan lewat peringatan Hari Kartini yang mengusung tema Kartini, Warisan Budaya Identitas Bangsa yang diadakan di Gedung AA Maramis, pada hari Selasa, 5 Mei 2026.

Ketua WBI Yanti Airlangga mengatakan pihaknya selalu mengedepankan berbagai kegiatan dalam mendukung pelestarian warisan budaya Indonesia. 

WBI juga terus menyuarakan semangat untuk mengulik dan mencintai kekayaan budaya Indonesia.

“Hari Kartini bukan hanya sekadar seremoni mengenakan kebaya atau pakaian adat dan selebrasi yang penuh kemeriahan,” ujar Yanti.

Dia mengatakan sesungguhnya ada makna yang dalam setiap kita memperingati hari tersebut. 

“Hari Kartini diharapkan bisa menjadi momen refleksi untuk melanjutkan perjuangan emansipasi dalam ruang lingkup yang lebih modern, tanpa melupakan warisan identitas yang dimiliki sebagai wanita Indonesia,” kata Yanti.

Kartini Muda Award

DWP Kemenko Perekonomian dan Warisan Budaya Indonesia terus berkomitmen mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Indonesia, terutama yang berkipra

