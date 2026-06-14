Wujudkan Komitmen ESG, PalmCo Gandeng Masyarakat & Pemerintah dalam Aksi Hijau

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo mengadakan rangkaian kegiatan pelestarian lingkungan di berbagai wilayah operasional dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyampaikan kegiatan produksi komoditas perkebunan harus terus diupayakan agar dapat berjalan beriringan dengan pemeliharaan ekosistem alam.

"Ini bagian dari upaya bertahap perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip tata Kelola Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam kegiatan operasional kelapa sawit sehari-hari," kata Jatmiko, Minggu (14/6).

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Menurutnya, partisipasi aktif perusahaan dalam menjaga lingkungan adalah sebuah tanggung jawab yang perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan.

“Kami berupaya untuk terus mengambil peran dalam menjaga keseimbangan ekosistem,” ujar Jatmiko.

Menurut dia, peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 ini dijadikan momentum untuk memperkuat kebiasaan-kebiasaan baik di lingkungan operasional, sekaligus mengajak masyarakat di sekitar wilayah kerja untuk berkolaborasi.

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Jatmiko menambahkan penyelesaian persoalan lingkungan hidup memerlukan sinergi dari berbagai pihak.

"Harapan kami, kegiatan serentak dari Sumatra, Jawa, hingga Kalimantan dapat mendorong kesadaran menjaga lingkungan,” jelas dia.