Wujudkan Komitmen Hijau, Brantas Abipraya Berkolaborasi Olah Sampah di Likupang

jpnn.com, LIKUPANG - PT Brantas Abipraya mengimplementasikan program pengelolaan sampah ramah lingkungan di Likupang.

Program Kolaborasi Olah Sampah BUMN di Likupang merupakan inisiatif Kementerian BUMN sejak 2022 yang saat ini bertransformasi menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN, sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan sampah berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang, Kabupaten Minahasa Utara.

“Ini merupakan langkah Brantas Abipraya dalam menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan lingkungan melalui kegiatan pengelolaan dan pengolahan sampah di Kawasan Likupang, Sulawesi Utara. Lewat Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan berfokus pada pengurangan sampah serta pemberdayaan masyarakat di sekitar Likupang,” ujar Tumpang Muhammad, Direktur SDM dan Umum Brantas Abipraya.

Tumpang Muhammad menambahkan aksi ini merupakan bagian dari komitmen Brantas Abipraya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

BUMN konstruksi ini berharap kegiatan ini dapat menjadi inspirasi masyarakat untuk turut berperan aktif menjaga lingkungan, terutama di kawasan wisata prioritas.

Sebagai informasi, BP BUMN menunjuk 28 BUMN dalam program ini dan dibagi ke dalam dua tahap, tahap 1 pada 2022-2023 telah dilakukan penyediaan sarana dasar pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan serta pembangunan Rumah Bakti BUMN di Desa Likupang yang kini telah menjadi ruang bersama yang hidup sebagai pusat aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Tahap kedua (2023–2025) berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat dan pengembangan ekonomi sirkular melalui revitalisasi gazebo di Pantai Paal, penyediaan mesinolah sampah, serta pelatihan teknis dan kewirausahaan di Rumah Bakti BUMN.

“Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas program yang telah berjalan sejak 3 tahun lalu. Pelatihan dan pendampingan yang diberikan sangat bermanfaat dan memberikan dampak positif dari sisi lingkungan maupun ekonomi," tutur Novly, sekretaris daerah Kabupaten Minahasa Utara.