Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Wujudkan Permintaan Warga, Kapolres Priok Perkuat Pengamanan dengan Bantuan CCTV

Rabu, 15 Oktober 2025 – 18:24 WIB
Wujudkan Permintaan Warga, Kapolres Priok Perkuat Pengamanan dengan Bantuan CCTV - JPNN.COM
Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok memperkuat sistem pengamanan lingkungan dengan menyerahkan bantuan CCTV smart camera kepada warga di dua RW di Muara Angke. Foto: Dokpri

jpnn.com, JAKARTA - Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok memperkuat sistem pengamanan lingkungan dengan menyerahkan bantuan CCTV smart camera kepada warga di dua RW di Muara Angke. Sebanyak 6 unit kamera diserahkan secara langsung oleh Kasatbinmas AKP Sudirman Agus pada Rabu (15/10).

"Semoga bantuan CCTV ini dapat membantu Polri dalam meminimalisir aksi kriminalitas dan meningkatkan rasa aman di lingkungan masyarakat," ungkap Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing.

Penyerahan dilakukan di lingkungan RW 011 dan RW 001 Muara Angke, dengan masing-masing RW menerima 3 unit CCTV smart camera. Daeng Rais selaku perwakilan LMK RW 011 dan Ketua RW 001 Abdul Karim menerima bantuan tersebut secara langsung.

Baca Juga:

Kedua pengurus RW menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka berharap keberadaan CCTV ini dapat menjadi alat bantu efektif bagi kepolisian dalam menjaga keamanan dan kenyamanan warga di kawasan Muara Angke.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan aman. Dengan penambahan CCTV ini, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas di wilayah pemukiman warga.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan kejahatan. Langkah ini sejalan dengan program polisi yang proaktif dalam menjaga kamtibmas di wilayah hukumnya. (tan/jpnn)

Baca Juga:

Kapolres Priok beri bantuan 6 unit CCTV smart camera kepada warga RW 011 dan RW 001 Muara Angke.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kapolres priok  CCTV  Warga  Kasus 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp