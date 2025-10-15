Wujudkan Permintaan Warga, Kapolres Priok Perkuat Pengamanan dengan Bantuan CCTV

jpnn.com, JAKARTA - Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok memperkuat sistem pengamanan lingkungan dengan menyerahkan bantuan CCTV smart camera kepada warga di dua RW di Muara Angke. Sebanyak 6 unit kamera diserahkan secara langsung oleh Kasatbinmas AKP Sudirman Agus pada Rabu (15/10).

"Semoga bantuan CCTV ini dapat membantu Polri dalam meminimalisir aksi kriminalitas dan meningkatkan rasa aman di lingkungan masyarakat," ungkap Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Martuasah H. Tobing.

Penyerahan dilakukan di lingkungan RW 011 dan RW 001 Muara Angke, dengan masing-masing RW menerima 3 unit CCTV smart camera. Daeng Rais selaku perwakilan LMK RW 011 dan Ketua RW 001 Abdul Karim menerima bantuan tersebut secara langsung.

Kedua pengurus RW menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka berharap keberadaan CCTV ini dapat menjadi alat bantu efektif bagi kepolisian dalam menjaga keamanan dan kenyamanan warga di kawasan Muara Angke.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk memperkuat sinergi dengan masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif dan aman. Dengan penambahan CCTV ini, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak kriminalitas di wilayah pemukiman warga.

Polres Pelabuhan Tanjung Priok terus berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dalam berbagai upaya pencegahan kejahatan. Langkah ini sejalan dengan program polisi yang proaktif dalam menjaga kamtibmas di wilayah hukumnya. (tan/jpnn)