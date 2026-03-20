Wujudkan Toleransi Antarumat Beragama, Gereja Santa Theresia Bagikan Takjil dan Buka Puasa Bersama Anak Yatim

jpnn.com, JAKARTA - Gereja Santa Theresia Jakarta melalui Seksi Hubungan Antar Agama (HAAK) dan Seksi Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) menggelar pembagian takjil pada bulan Ramadan dan juga acara buka puasa bersama anak yatim piatu.

Pembagian takjil oleh Seksi HAAK berlangsung pada Sabtu, 7 Maret 2026 dan Seksi PSE pada Selasa, 10 Maret 2024.

Pembagian takjil ini bertujuan untuk membantu para ojek online (ojol), sopir taksi dan bajaj serta masyarakat kurang mampu yang melintas di depan pintu keluar Gereja Santa Theresia di Jalan Haji Agung Salim, Menteng, Jakarta Pusat.

Suasana Acara Buka Puasa Bersama Anak Yatim Piatu di Lapangan RPTRA Kampung Bali, Jumat (13/3/2026). Foto: Source for JPNN.com

“Pembagian takjil ini bertujuan untuk membantu para driver ojek online, sopir taksi dan bajaj dan juga masyarakat prasejahtera,” ujar Ketua Seksi HAAK Gereja Santa Theresia, Cheppy Wartono dalam keterangannya, belum lama ini.

Lebih lanjut, Ceppy mengatakan kegiatan in juga merupakan wujud nyata toleransi antarumat beragama dan sebagai bentuk kepedulian sosial.

Selain pembagian takjil, Seksi PSE Gereja Santa Theresia juga menggelar acara Buka Puasa Bersama anak yatim piatu di wilayah Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).