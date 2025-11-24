Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Event

Wulangreh Omah Budaya Gelar Pertunjukan Gugur Gunung 4: Seteko Mimpi Sebakul Cerita

Senin, 24 November 2025 – 11:15 WIB
Wulangreh Omah Budaya Gelar Pertunjukan Gugur Gunung 4: Seteko Mimpi Sebakul Cerita - JPNN.COM
Wulangreh Omah Budaya kembali menggelar pertunjukan bertajuk Gugur Gunung edisi keempat yang mengangkat tema Seteko Mimpi Sebakul Cerita di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki pada 23 November 2025. Foto: Dokumentasi Amartha

jpnn.com, JAKARTA - Wulangreh Omah Budaya kembali menggelar pertunjukan teater tari tahunan bertajuk Gugur Gunung.

Pada edisi keempat ini, Omah Wulangreh mengangkat tema Seteko Mimpi Sebakul Cerita.

Pertunjukan tersebut dipentaskan di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki pada 23 November 2025.

Baca Juga:

Seteko Mimpi Sebakul Cerita dipilih berawal dari gagasan bahwa setiap mimpi, sekecil apa pun, akan bertemu dengan kisah lain dan melahirkan makna bersama.

Seteko melambangkan harapan yang terkumpul setetes demi setetes, sementara sebakul cerita menggambarkan kisah kolektif yang tumbuh ketika harapan itu dibagikan.

“Kami percaya setiap orang membawa seteko mimpi yang kalau dibagikan akan tumbuh menjadi sebakul cerita. Di situlah kesenian menemukan napasnya,” ujar Reny Ajeng, Co-founder Wulangreh Omah Budaya.

Baca Juga:

Reny mengatakan tahun ini Gugur Gunung menampilkan format yang lebih naratif.

Alur tari dirangkai teater yang lebih kuat.

Wulangreh Omah Budaya kembali menggelar pertunjukan bertajuk Gugur Gunung edisi keempat yang mengangkat tema Seteko Mimpi Sebakul Cerita

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   amartha  Wulangreh Omah Budaya  teater  Tari  Taman Ismail Marzuki  Budaya  UMKM  Aria Widyanto 
BERITA AMARTHA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp