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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Wuling Aira EV Edisi Toy Story 5 Meluncur di GIIAS 2026, Hanya Tersedia 300 Unit

Jumat, 31 Juli 2026 – 06:31 WIB
Wuling Aira EV Edisi Toy Story 5 Meluncur di GIIAS 2026, Hanya Tersedia 300 Unit - JPNN.COM
Wuling meresmikan Aira ev yang terinspirasi dari Disney and Pixar’s Toy Story 5 di GIIAS 2026. Foto: Dokumentasi Wuling

jpnn.com, TANGERANG - Wuling Motors (Wuling) menghadirkan kolaborasi spesial terinspirasi dari Disney and Pixar’s Toy Story 5 melalui Wuling desain decal stiker untuk Wuling Aira ev di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Terinspirasi dari karakter favorit penggemar Disney and Pixar’s Toy Story 5, decal sticker ini memberikan sentuhan visual yang lebih ekspresif dan menyenangkan pada Aira ev.

Wuling Aira EV Edisi Toy Story 5 Meluncur di GIIAS 2026, Hanya Tersedia 300 Unit

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Karakter Jessie melengkapi rangkaian desain decal melalui varian Galaxy Blue dengan tampilan lebih playful, colorful, dan penuh ekspresi. Foto: Dokumentasi Wuling

Wuling Aira ev dengan desain Disney and Pixar’s Toy Story 5 dipasarkan dengan harga Rp 175 juta (Area Jakarta).

Tersedia 300 decal stiker untuk varian Aira ev Long Range.

“Setelah meluncurkan Wuling Aira ev di GIIAS 2026, kami ingin menghadirkan sesuatu yang semakin memperkuat karakter city car EV terbaru kami," kata Marketing Director Wuling Motors Ricky Christian.

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Wuling Aira EV Edisi Toy Story 5 Meluncur di GIIAS 2026, Hanya Tersedia 300 Unit

Marketing Director Wuling Motors Ricky Christian bersama Executive Director Brand Commercialization PT Walt Disney Indonesia Mr. Tan Wee. Foto: Dokumentasi Wuling

Oleh karena itu, lanjut Ricky, Wuling menghadirkan desain bertema Disney and Pixar's Toy Story 5 untuk menciptakan pengalaman berkendara yang lebih ekspresif, menyenangkan, dan penuh karakter.

Wuling meresmikan Aira ev yang terinspirasi dari Disney and Pixar’s Toy Story 5 di GIIAS 2026

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TAGS   Wuling  Wuling Aira EV  harga wuling aira ev  GIIAS 2026  otomotif  Berita Otomotif  Toy Story  Disney 
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