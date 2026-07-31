Wuling Aira EV Edisi Toy Story 5 Meluncur di GIIAS 2026, Hanya Tersedia 300 Unit

jpnn.com, TANGERANG - Wuling Motors (Wuling) menghadirkan kolaborasi spesial terinspirasi dari Disney and Pixar’s Toy Story 5 melalui Wuling desain decal stiker untuk Wuling Aira ev di ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Terinspirasi dari karakter favorit penggemar Disney and Pixar’s Toy Story 5, decal sticker ini memberikan sentuhan visual yang lebih ekspresif dan menyenangkan pada Aira ev.

Karakter Jessie melengkapi rangkaian desain decal melalui varian Galaxy Blue dengan tampilan lebih playful, colorful, dan penuh ekspresi. Foto: Dokumentasi Wuling

Wuling Aira ev dengan desain Disney and Pixar’s Toy Story 5 dipasarkan dengan harga Rp 175 juta (Area Jakarta).

Tersedia 300 decal stiker untuk varian Aira ev Long Range.

“Setelah meluncurkan Wuling Aira ev di GIIAS 2026, kami ingin menghadirkan sesuatu yang semakin memperkuat karakter city car EV terbaru kami," kata Marketing Director Wuling Motors Ricky Christian.

Marketing Director Wuling Motors Ricky Christian bersama Executive Director Brand Commercialization PT Walt Disney Indonesia Mr. Tan Wee. Foto: Dokumentasi Wuling

Oleh karena itu, lanjut Ricky, Wuling menghadirkan desain bertema Disney and Pixar's Toy Story 5 untuk menciptakan pengalaman berkendara yang lebih ekspresif, menyenangkan, dan penuh karakter.