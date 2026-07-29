Wuling Aira EV Melantai di GIIAS 2026, Harga Rp 155 Juta, Panas!

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors resmi memperkenalkan Aira EV di ajang GIIAS 2026 dengan membawa kejutan di sektor harga.

Mobil listrik mungil itu dipasarkan mulai Rp 155 jutaan, menjadikannya salah satu opsi EV paling terjangkau.

Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian, mengatakan Aira EV hadir dengan semangat Fun Everyday, For Everyone.

"Terinspirasi dari udara yang selalu menemani aktivitas sehari-hari, mobil dirancang agar berkendara menjadi lebih mudah dan dapat dinikmati lebih banyak orang," kata Ricky di ICE BSD, Tangerang, Rabu (29/7).

Wuling menawarkan Aira EV dalam dua pilihan. Varian Standard Range dibanderol mulai Rp 155 juta, sedangkan Long Range dipasarkan mulai Rp 175 juta.

Selain harga yang kompetitif, Wuling juga membekali Aira EV dengan spesifikasi yang cukup menarik untuk mobil listrik perkotaan.

Dimensinya kompak dengan panjang 3.268 mm dan radius putar hanya 4,5 meter, sehingga lebih lincah saat melintasi jalan sempit maupun mencari ruang parkir.

Dari sisi performa, Aira EV mengandalkan motor listrik 30 kW yang dipadukan baterai 25,1 kWh.