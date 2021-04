Wuling Almaz RS Raih Gelar Car of The Year 2021

jpnn.com, JAKARTA - Wuilng Almaz RS sukses merebut gelar sebagai Car of The Year 2021 dalam ajang Otomotif Award.

Tidak itu saja, SUV pintar besutan Wuling itu juga dinobatkan sebagai Best of High SUV Gasoline.

“Kami berterima kasih atas penghargaan Car of the Year 2021 yang diberikan kepada Wuling Almaz RS. Meski masih dalam masa pandemi, kami terus bergerak untuk bangkit di pasar otomotif Indonesia,” ujar Media Relations Wuling Motors Brian Gomgom dalam keterangan tertulis, Senin.

Penilaian dan pengujian menggunakan beberapa faktor mulai dari desain, fitur berkendara, akomodasi, harga, performa, hingga konsumsi bahan bakar.

Almaz RS yang dinobatkan sebagai Car of the Year 2021 dan Best of High SUV Gasoline di Otomotif Award 2021 ini merupakan model flagship dari Wuling yang dibekali ragam teknologi terkini.

Mulai dari perintah suara berbahasa Indonesia yang terwujud dalam Wuling Indonesian Command (WIND).

Srlanjutnya inovasi Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE) yang memadukan Advanced Driving Assistant System (ADAS) dan Internet of Vehicle (IoV). (rdo/jpnn)