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JPNN.com - Otomotif - Modifikasi

Wuling dan NMAA Berkolaborasi, Tampilkan Eksion Bergaya Urban Lifestyle di GIIAS 2026

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 16:44 WIB
Wuling dan NMAA Berkolaborasi, Tampilkan Eksion Bergaya Urban Lifestyle di GIIAS 2026 - JPNN.COM
Wuling berkolaborasi dengan NMAA menampilkan Eksion bergaya Urban Lifestyle di GIIAS 2026. Foto: Dokumentasi Wuling

jpnn.com, TANGERANG - Wuling Motors (Wuling) menghadirkan satu unit spesial Wuling Eksion hasil kolaborasi bersama National Modificator & Aftermarket Association (NMAA) dalam partisipasinya di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026.

Mengusung konsep Urban Lifestyle, unit personalisasi ini menghadirkan interpretasi baru terhadap SUV listrik Wuling melalui perpaduan desain futuristis dengan sentuhan premium dan sporty.

Kehadiran special display ini sekaligus menunjukkan potensi kendaraan listrik sebagai bagian dari gaya hidup modern yang tetap mempertahankan karakter asli produk.

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Wuling dan NMAA Berkolaborasi, Tampilkan Eksion Bergaya Urban Lifestyle di GIIAS 2026

Kolaborasi antara Wuling dan NMAA merupakan bentuk sinergi antara industri otomotif nasional dengan industri modifikasi Indonesia dalam menghadirkan kendaraan konsep yang inovatif di GIIAS 2026. Foto: Dokumentasi Wuling

Product Communication Manager Wuling Motors Danang Wiratmoko mengatakan kolaborasi bersama NMAA menjadi salah satu cara memperlihatkan Wuling Eksion memiliki karakter desain yang kuat sekaligus fleksibel untuk dikembangkan sesuai kreativitas para modifikator.

"Melalui konsep Urban Lifestyle, kami ingin menginspirasi masyarakat bahwa kendaraan listrik bukan hanya menghadirkan teknologi dan inovasi, tetapi juga dapat menjadi medium ekspresi personal yang tetap mengedepankan kualitas, kenyamanan, dan identitas desain Wuling,” terang Danang Wiratmoko dalam keterangannya, Sabtu (1/8).

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Konsep modifikasi pada Wuling Eksion ini mengadopsi pendekatan OEM+ (Original Equipment Manufacturer Plus) dengan gaya Modern Urban Lifestyle.

Seluruh pengembangan dilakukan secara proporsional tanpa mengubah identitas desain utama kendaraan.

SUV listrik Wuling diberikan sentuhan modifikasi OEM+ yang memadukan unsur premium dan sporty

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TAGS   Wuling  GIIAS 2026  SUV listrik Wuling  nmaa  wuling eksion  Urban Lifestyle  otomotif  Berita Otomotif 
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