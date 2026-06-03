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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Wuling Eksion Catat Pencapaian Positif, Model EV Mendominasi

Rabu, 03 Juni 2026 – 23:04 WIB
Wuling Eksion Catat Pencapaian Positif, Model EV Mendominasi - JPNN.COM
Kegiatan media test drive Wuling Eksion di Purwokerto. Foto: wuling

jpnn.com, PURWOKERTO - Wuling Motors mencatat pencapaian positif untuk model terbarunya, Wuling Eksion.

Sejak diperkenalkan pada 22 April 2026, SUV elektrifikasi tersebut telah mengantongi sekitar 1.000 surat pemesanan kendaraan (SPK).

Menariknya, mayoritas konsumen memilih varian listrik murni atau electric vehicle (EV).

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Dari total pemesanan yang masuk, sekitar 70 persen berasal dari model EV, sedangkan 30 persen lainnya merupakan varian plug-in hybrid electric vehicle (PHEV).

Brand Communication Senior Manager Wuling Motors, Brian Gomgom, mengatakan dominasi pemesanan varian EV tidak lepas dari citra Wuling yang sudah kuat sebagai produsen kendaraan listrik di Indonesia.

“Dari awal yang dominan itu EV sama sejak kami merilis Darion. Ini karena top of mind masyarakat terhadap Wuling sebagai produsen kendaraan listrik,” ujar Brian saat media test drive Eksion di Purwokerto, Rabu (3/6).

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Menurut dia, profil konsumen Eksion cukup beragam. Sebagian merupakan pelanggan loyal Wuling yang sebelumnya sudah menggunakan produk merek tersebut.

Sebagian yang lain, lanjut Gomgom, merupakan konsumen baru Wuling.

Wuling Motors mencatat pencapaian positif untuk model terbarunya, Wuling Eksion. Angkanya sudah mencapai 1.000 SPK.

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TAGS   Wuling  wuling eksion  penjualan wuling eksion  Wuling Eksion EV 
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