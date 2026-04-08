Wuling Formo Max dan Mitra EV Mejeng di GIICOMVEC 2026, Banyak Promo Menarik

Rabu, 08 April 2026 – 17:08 WIB
Wuling Formo Max dan Mitra EV Mejeng di GIICOMVEC 2026, Banyak Promo Menarik - JPNN.COM
Wuling Formo Max dan Mitra EV di GIICOMVEC 2026. Foto: wuling

jpnn.com, JAKARTA - Partisipasi Wuling Motors di GIICOMVEC 2026 yang berlangsung pada 8–11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, menghadirkan kendaraan niaga andalannya, Formo Max dan Mitra EV.

Menempati booth di Hall B1 serta area outdoor, Wuling mengajak pengunjung merasakan langsung performa kendaraan listrik lewat sesi test drive Mitra EV.

Formo Max, pikap ringan yang meluncur lebih dahulu pada 2023, tetap jadi tulang punggung.

Kendaraan menyasar pelaku usaha kecil hingga menengah dengan keunggulan daya angkut besar, penggunaan praktis, serta efisiensi bahan bakar.

Karakter “enteng bikin untung” yang diusung terasa relevan untuk kebutuhan distribusi harian.

Di sisi lain, Mitra EV tampil sebagai jawaban atas tren elektrifikasi di sektor komersial.

Diperkenalkan pada 2025, model hadir dalam varian minibus dan blind van dengan dua opsi jarak tempuh hingga 400 km.

Kapasitas kargo luas dan fitur pengisian cepat membuatnya cocok untuk operasional intensif.

Partisipasi Wuling di GIICOMVEC 2026 yang berlangsung pada 8–11 April 2026 di JIExpo Kemayoran, menghadirkan kendaraan niaga andalannya, Formo Max dan Mitra EV

TAGS   Wuling  wuling formo max  Wuling Mitra EV  GIICOMVEC 2026  wuling giicomvec 
BERITA WULING LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
