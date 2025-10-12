Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Modifikasi

Wuling Guncang IMX 2025! Mitra EV Bergaya Lounge Mewah hingga BinguoEV Gratis

Minggu, 12 Oktober 2025 – 09:40 WIB
Wuling Guncang IMX 2025! Mitra EV Bergaya Lounge Mewah hingga BinguoEV Gratis - JPNN.COM
Partisipasi Wuling Motors di IMX 2025. Foto: wuling

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors kembali memeriahkan ajang Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2025 yang berlangsung pada 10–12 Oktober di ICE BSD City.

Keikutsertaan itu menegaskan komitmen Wuling dalam mendukung tren modifikasi dan gaya hidup otomotif di Indonesia, khususnya pada kendaraan listrik (EV).

Mengusung tema kreativitas tanpa batas, Wuling menampilkan berbagai model EV yang telah dimodifikasi sesuai karakter dan kebutuhan beragam pengguna di tanah air.

Booth mereka di Hall 9–10, A7, menjadi salah satu yang paling menarik perhatian pengunjung.

“Partisipasi kami di IMX merupakan komitmen untuk terus beradaptasi dengan tren otomotif, terutama modifikasi kendaraan listrik, tanpa meninggalkan aspek fungsionalitas dan keberlanjutan,” ungkap Customer Acquisition Senior Manager Wuling Motors Yan Ferdiendo, dalam keterangannya, Minggu (12/10).

Mitra EV “VIP Concept”, Kombinasi Fungsi Niaga dan Kemewahan

Satu di antara bintang utama Wuling di IMX 2025 ialah Mitra EV “VIP Concept”, hasil kolaborasi dengan National Modificator & Aftermarket Association (NMAA).

Mobil listrik komersial itu tampil berbeda berkat transformasi total pada interior yang kini berkesan layaknya executive lounge.

