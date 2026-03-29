Wuling Hongguang Mini EV Dapat Peningkatan Signifikan, Lebih Jauh dan Makin Cepat

Minggu, 29 Maret 2026 – 15:58 WIB
New Hongguang Mini EV. Foto: wuling

jpnn.com - Wuling Motors melakukan peningkatan untuk Hongguang Mini EV yang kini diklaim mampu melaju lebih jauh dalam sekali pengisian daya.

Versi pembaruan Hongguang Mini EV hadir dengan peningkatan signifikan pada sektor daya jelajah.

Jika sebelumnya hanya berkisar 120 km hingga 170 km, model terbaru menawarkan opsi hingga 205 km dan bahkan tembus 301 km.

Baca Juga:

Angka itu membuat mobil kompak tersebut makin relevan untuk mobilitas harian di perkotaan. Efisien dan praktis.

Meski ada peningkatan jarak tempuh, Wuling tetap mempertahankan motor listrik berdaya 30 kW.

Performa dasarnya pun masih cukup gesit untuk ukuran city car, dengan akselerasi 0–50 km/jam dalam 4,56 detik.

Konsumsi energinya diklaim efisien di angka 8,9 kWh per 100 km.

Tak hanya soal jarak tempuh, pembaruan juga menyentuh sisi pengisian daya.

