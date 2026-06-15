Wuling Huajing S: SUV Premium nan Canggih Makin Dekat ke Indonesia

Senin, 15 Juni 2026 – 06:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wuling mulai membawa SUV premium berteknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) terbarunya, Huajing S, ke Malaysia.

Model hasil kolaborasi SAIC-GM-Wuling dengan raksasa teknologi Huawei itu hadir dalam kegiatan pameran.

Diproyeksikan Huajing S segera meluncur secara resmi di negara tetangga tersebut.

Pengembangan Huajing S menggabungkan kemampuan manufaktur Wuling dengan teknologi pintar Huawei melalui konsep Huawei Inside (HI) Plus.

Sentuhan Huawei terlihat jelas pada desain eksterior yang tampak futuristis sekaligus premium.

Sebagai SUV flagship tiga baris, Huajing S memiliki dimensi yang bongsor dengan panjang 5.235 mm, lebar 1.999 mm, dan tinggi 1.800 mm.

Baca Juga: Strategi Wuling Melihat Pasar Mobil PHEV di Indonesia

Selain itu, wheelbase-nya mencapai 3.105 mm sehingga menawarkan kabin yang lapang.

Di balik kap mesin, SUV mengandalkan mesin bensin 1.500 cc turbo empat silinder yang menghasilkan tenaga 143 PS dan torsi 220 Nm.