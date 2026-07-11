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JPNN.com - Otomotif - Mobil

Wuling Memperkenalkan Aira EV, Harga Dibidik di Bawah Rp 200 Juta

Sabtu, 11 Juli 2026 – 20:20 WIB
Wuling Memperkenalkan Aira EV, Harga Dibidik di Bawah Rp 200 Juta - JPNN.COM
Wuling Aira EV di pabrik Cikarang, Jawa Barat. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motors akhirnya memperkenalkan identitas mobil listrik terbarunya untuk pasar Indonesia, bernama Wuling Aira EV.

Mobil listrik yang disebut-sebut sebagai suksesor dari Air ev itu dipersiapkan menjadi amunisi baru di segmen mobil mungil perkotaan.

Sebelum dirilis resmi di GIIAS 2026, Wuling Aira EV sudah membuka pemesanan awal di seluruh jaringan diler resmi.

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Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian, mengatakan Aira EV hadir untuk memperluas pilihan kendaraan listrik bagi konsumen Indonesia.

"Kami mempersiapkan produk baru untuk pasar Indonesia, yaitu Wuling Aira EV yang merupakan compact EV lima pintu dan akan dipasarkan dalam waktu dekat," ujar Ricky di Cikarang, Jawa Barat, Sabtu (11/7).

Tak hanya membuka keran pemesanan, Wuling juga memastikan proses produksi Aira EV sudah berjalan.

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Sejumlah unit telah didistribusikan ke diler sebagai mobil display agar masyarakat dapat melihatnya lebih dekat.

"Per hari ini sudah bisa dipesan melalui diler resmi. Wuling Aira EV sudah dalam proses perakitan dan sebagian unit juga sudah didistribusikan ke dealer," kata Ricky.

Wuling Motors akhirnya memperkenalkan identitas mobil listrik terbarunya untuk pasar Indonesia, bernama Wuling Aira EV.

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TAGS   Wuling Aira EV  suksesor air ev  harga wuling aira ev  spesifikasi wuling aira ev  mobil listrik Wuling 
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