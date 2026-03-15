Wuling Mendonasikan Mitra EV ke Dinkes Jakarta dan Kitabisa

jpnn.com, JAKARTA - Ramadan tahun ini, Wuling Motors menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dengan menyalurkan dua unit kendaraan listrik komersial Wuling Mitra EV Minibus.

Kendaraan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kitabisa, untuk dimanfaatkan sebagai ambulans dan mobil jenazah.

Penyerahan dilakukan di Jakarta sebagai bagian dari komitmen Wuling dalam menghadirkan inovasi kendaraan listrik, yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan bisnis, tetapi juga membawa manfaat sosial yang nyata.

Marketing Director Wuling Motors, Ricky Christian, mengatakan bahwa inisiatif itu merupakan bentuk kontribusi perusahaan dalam mendukung layanan publik, khususnya di sektor kesehatan.

Menurutnya, pemanfaatan kendaraan listrik dalam layanan sosial diharapkan dapat memberikan dampak positif, sekaligus memperkenalkan solusi mobilitas ramah lingkungan kepada masyarakat.

“Kami berharap kendaraan ini dapat mendukung kebutuhan layanan kesehatan, sekaligus memperluas pemanfaatan kendaraan listrik dalam kegiatan sosial,” ujarnya.

Kendaraan Wuling Mitra EV sendiri dirancang dengan karakter multifungsi yang memungkinkan berbagai penyesuaian penggunaan.

Kabin yang luas serta desain praktis membuat kendaraan dinilai cocok untuk menunjang aktivitas operasional, termasuk sebagai ambulans maupun mobil layanan jenazah.